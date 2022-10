Reforma do Fórum de Barueri é entregue hoje (20) à população

O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Ricardo Mair Anafe, e o prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB) entregaram hoje (20), a reforma do Fórum “Desembargador Breno Caramuru Teixeira”, em Barueri.

O fórum passou por reforma completa, iniciada em 2020, que incluiu adequação de espaços, trocas de janelas e melhorias em acessibilidade, todas realizadas pela Prefeitura de Barueri.

Com 3.215 m² de área construída em dois pavimentos, o Fórum “Desembargador Breno Caramuru Teixeira” hoje abriga o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), dois cartórios eleitorais, uma unidade da Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA) e uma unidade do Centro de Referência e Apoio à Vítima (Cravi).

Em funcionamento desde 1976, o prédio já abrigou as varas e cartórios judiciais da comarca até 2019, quando foi inaugurado o novo fórum, localizado na Rua Desembargador Celso Luiz Limongi – onde atualmente estão as seis varas cíveis, duas criminais, duas da Família, uma da Fazenda Pública e uma do Juizado Especial Cível e Criminal.

O fórum tem como diretor o juiz Bruno Paes Straforini, da 1ª Vara Cível e a comarca conta atualmente, segundo o Tribunal de Justiça, com 131.245 processos em andamento e a distribuição mensal é de aproximadamente 3.300 novos feitos (dados de setembro).