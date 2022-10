Barueri abre nesta segunda-feira (24) a agenda da vacinação antirrábica de novembro

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde de Barueri vai abrir nesta segunda-feira (24) a agenda para a etapa de vacinação de novembro contra raiva em cães e gatos. Os munícipes poderão agendar pelo telefone (11) 4198-5679.

Cada tutor poderá levar até três animais para vacinar.

A aplicação das doses será realizada em dias específicos por conta dos jogos do Brasil na Copa do Mundo. Os dias serão informados no ato do agendamento.

Caso o tutor não possa comparecer na data e horário marcados, deverá entrar em contato com a O Departamento Técnico de Controle de Zoonoses (DTCZ) para cancelar e disponibilizar a dose a outro munícipe.

A pessoa que levar o animal no dia da vacinação deve ter 18 anos ou mais e capacidade de conter o pet.

Animais das raças “pit bull”, “rotweiller” e “mastim napolitano” devem usar focinheira apropriada no momento da vacinação. Já os gatos devem ser trazidos em caixas de transporte adequadas. As fêmeas prenhas ou com suspeita de prenhez, os animais doentes ou em recuperação não poderão ser vacinados.

O posto fixo de vacinação fica na rua Anhanguera, 200 – Vila São Francisco.