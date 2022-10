Instituições, amigos e ex-alunos lamentam morte de Mestre Borboleta, grande lenda da capoeira em Osasco

Faleceu na noite de quarta-feira (19) o sociólogo José Carlos da Silva, mais conhecido como Índio e Mestre Borboleta, que formou muitos alunos de capoeira em Osasco, e contribuiu com a arte e a cultura na região. A causa da morte não foi informada.

Nas redes sociais, instituições, políticos e personalidades de Osasco, tais como Unegro, Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região, o deputado estadual Emidio de Souza, além de ex-alunos e amigos, se despediram do sociólogo.

“Perdemos um companheiro valoroso que nunca fugiu à luta e esteve comigo em muitas trincheiras”, lamentou Emidio. “ Índio contribuiu muito trabalhando pela cultura, pelo esporte, pelo lazer, pela democracia e pela justiça social. Formou uma geração de capoeiristas e deixa grande exemplo para todos nós”, continuou o deputado.

“Um bom homem, sempre amigo e prestativo. Nossos sinceros sentimentos à toda a família”, disse, em nota, a direção do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região, que já ofereceu aos associados aulas de capoeira em parceria com o Mestre Borboleta. “Desejamos conforto e paz a todos os familiares”, lamentou a Unegro Osasco.

O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores também manifestou pesar. “A Secretaria Estadual de Cultura do PT Paulista se soma às manifestações de solidariedade aos familiares e amigos. Nossa eterna gratidão pelas suas ricas contribuições, tantos nos debates e nas reflexões, dedicação e as mais diversas construções em prol das políticas públicas de cultura”, declarou, em nota.