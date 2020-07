Após ter mansão em Alphaville “invadida”, Juju Salimeni pediu medida protetiva contra Felipe Franco

Entre idas e vindas, a união de 14 anos de Juju Salimeni com Felipe Franco chegou ao fim em junho do ano passado. Mas a relação entre o ex-casal não tem sido uma das melhores e virou caso de polícia. Juju registrou um boletim de ocorrência contra o ex, após ele ter invadido sua mansão, em Alphaville.

Segundo informações do site “Notícias da TV”, a ex-panicat se sentiu intimidada com a atitude de Felipe, registrou um boletim de ocorrência na delegacia de Santana de Parnaíba e pediu uma medida protetiva contra ele. O caso aconteceu em dezembro, mas só veio a tona esta semana porque estava em segredo de Justiça.

“No início de dezembro, teve um episódio em que o Felipe teria invadido a casa dela em busca de uma reconciliação. Ela estava na companhia da empregada e de um assessor. Ela se sentiu ameaçada, me procurou e nós fomos até a delegacia, registramos um boletim de ocorrência e pedimos uma medida protetiva”, contou o advogado de Juju, Alexandre Pin, à reportagem.

Segundo o advogado, Felipe foi chamado para depor e teria dito que foi à mansão da ex-mulher após um convite feio por ela, mas que esse convite não teria acontecido. “O Ministério Público ofertou denúncia contra esse fato. Segue agora em segredo de Justiça. [O caso] Veio à tona agora, porque ofertaram denúncia”, explicou.

A mansão luxuosa foi comprada pelo casal durante a união, mas após o término do casamento, com separação total de bens, o imóvel em Alphaville ficou para Juju. A ex-panicat ficou responsável por indenizar Felipe somente em relação aos gastos com as reformas que fizeram.

À reportagem, a assessoria de Felipe Franco disse que o modelo tinha a chave da mansão e lamentou a exposição do caso. “A casa era dele também. Isso faz tanto tempo, não tem nada disso. Faz tanto tempo, não sei por que mexeram nessa história”.

Felipe Franco usou as redes sociais para dizer que a sua felicidade em um novo relacionamento estaria “incomodando”. “Vocês conhecem a índole do Franco. Sabem como funciona. Estou firmão, estou feliz. Deus sabe o que faz. Continuo firme e forte com a minha gata Eva Andressa. Então, incomoda a felicidade”, disse o modelo nos stories.