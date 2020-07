Médico que disse que covid-19 mata “velho inútil” está na UTI com a doença

Dois meses após dizer que o novo coronavírus mata geralmente “velho inútil”, o médico Elsimar Coutinho, de 90 anos, está internado na UTI de um hospital em Salvador, na Bahia, com covid-19, desde segunda-feira (20).

Em entrevista ao “Jornal da Metrópole no Ar”, Elsimar Coutinho afirmou que “o que encurta a vida das pessoas, quando se aposentam, é não ter o que fazer”. Sobre o novo coronavírus, o médico afirmou (assista abaixo): “Ele geralmente leva quem está mais perto de ir embora. Como quem diz: ‘você já não trabalha mais, você não traz renda nenhuma para os outros, você já não transa mais, você já está aposentado de tudo, só cria problema, todo mundo trabalha para lhe sustentar, você é um velho inútil’… Então, ele vem e mata (…). Então, a gente sente a falta da pessoa [que morreu], mas o fato de ele [o novo coronavírus] não agredir as crianças é uma coisa muito boa”.

Em seguida, o médico ressaltou: “Ele [o novo coronavírus] mata os que já estão classificados para morrer daqui a pouco. Como eu tenho 90 anos, ele pode dizer assim: ‘este mesmo, a gente já pode levar’, entendeu? E pode levar, porque 90% do que eu podia fazer de bom, fiz”.

Publicidade

De acordo com nota do Hospital Aliança, onde Elsimar Coutinho está internado, ele: “encontra-se em ventilação artificial, sedado e confortável. O quadro clínico do paciente inspira cuidados e ressaltamos que todos os recursos disponíveis estão sendo oferecidos”.