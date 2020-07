Osasco celebra 9 mil recuperados da covid-19 com alerta: “Doença é real e nem todos têm sorte de sair com vida”

Com a alta de mais dois pacientes que faziam tratamento no hospital de campanha no Jardim Piratininga, Osasco chegou aos 9 mil recuperados do novo coronavírus na terça-feira (21).

José Francisco Pereira, de 55 anos, morador do Jardim Veloso, falou sobre os momentos de tensão nos oito dias em que ficou internado, sendo três no hospital de campanha e, anteriormente, outros cinco no pronto-socorro do Jardim D’Abril, que funciona desde o início da pandemia como Centro de Terapia Intensiva.

“Agradeço a Deus por devolver minha vida. O pensamento foi o pior possível. Perdi minha sogra [que estava internada em estado grave no PS do Jardim D’Abril] para essa doença há cinco dias. As pessoas precisam acreditar que essa doença é real e nem todos têm sorte de sair com vida. Infelizmente, há muitas pessoas que ainda não acreditam. É preciso acreditar, usar máscara, usar álcool para limpar as mãos”, disse o osasquense.

José Francisco apresentou sintomas característicos da doença, como perda de paladar, tosse, febre, dor de cabeça e fraqueza. Sua mulher também apresentou os sintomas e está de quarentena em casa, onde aguarda o resultado dos exames. “Agora vou redobrar os cuidados. Sou muito grato ao pessoal da saúde, que me atendeu lá no Jardim D’Abril e aqui na Policlínica. Me trataram muito bem”.

A aposentada Irazilde Brito Barbosa, 67 anos, moradora do Jardim Baronesa, também ficou internada no hospital de campanha e recebeu alta na terça-feira. “Graças a Deus e aos cuidados dos médicos, consegui superar. Tive a sorte de vir para um bom hospital. Nem todos têm esse privilégio. Não tive febre, mas tive diarreia, muito calafrio e falta de ar. A gente fica muito fraco. Por isso as pessoas precisam se cuidar, amar mais uns aos outros, ser mais humildes, solidárias. Agora vou me cuidar mais e dar conselhos àqueles que não se cuidam”.

Por ser do grupo de risco da covid-19, Irazilde disse que tomava todos os cuidados, mas contraiu a doença e precisou ser hospitalizada. Ela acredita que tenha contraído o vírus de um dos filhos, de 39 anos, que também teve sintomas, foi internado e recebeu alta na semana passada.

“Quem não dá valor à vida precisa começar a pensar nisso, principalmente os mais jovens. Vivia dando conselho ao meu filho, que também esteve internado com a doença. Mas ele não dava bola, continuou a ir para as festas. As pessoas precisam pensar não só em si, mas nos outros também. Precisam ser mais conscientes e solidárias, porque qualquer um pode se contaminar e até morrer”, desabafou emocionada.

Combate ao coronavírus em Osasco

Além de criar espaços específicos para atendimento de casos suspeitos de coronavírus, a Prefeitura adotou uma série de medidas voltadas ao combate à doença na cidade desde o início da pandemia.

Entre as ações estão o aumento na fiscalização para garantir o cumprimento das recomendações, entrega de cestas básicas aos pais dos cerca de 70 mil alunos da rede municipal de ensino, disponibilização de máscaras para a população e higienização de espaços públicos, além do fechamento do comércio, que agora, seguindo o plano de flexibilização do governo do estado, reabriu com uma série de restrições.

Osasco registrou 583 mortes com confirmação de covid-19

Após quase quatro meses desde a primeira morte por coronavírus confirmada em Osasco, o município registra 583 óbitos com confirmação até terça-feira (21). Destes, 341 ocorreram em Osasco e 242 fora do município.

O número de casos confirmados da doença chegou a 9.742, de acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura. Há ainda outros 2.038 casos suspeitos em análise.

Em relação à ocupação de leitos de UTI, Osasco tem 55,8% dos leitos ocupados e 44,2% estão livres. Já 18,9 % dos respiradores estão ocupadas e 81,1% estão livres.