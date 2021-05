Após Vigor, Gil é o novo garoto-propaganda do chocolate Bis

Gil do Vigor tá com tudo. Após ser contratado pela Globo e pela Vigor, nesta segunda-feira (17), a Lacta anunciou que o ex-BBB é o novo garoto propaganda do chocolate Bis.

publicidade

O anúncio veio com um post nas redes sociais que trazem o “kit” de vestimenta de Gil durante o BBB 21 e mensagem no estilo irreverente do brother: “Ai BRASIIIIIL, adivinha quem é o novo garoto propaganda que vai perder o controle com Bis Xtra”.

Ai BRASIIIIIL, adivinha quem é o novo garoto propaganda que vai perder o controle com Bis Xtra. #XtraVigoroso pic.twitter.com/kgRQFnvRG6 — Bis (@LactaBis) May 17, 2021

publicidade

Nos comentários, a marca respondeu ainda que “o regojizo vem aí”. Gil também foi contratado pela Globo e deve ter um quadro no programa de Fátima Bernardes.