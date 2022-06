Assaí abre 340 vagas de emprego para nova loja de Taboão da Serra

O Assaí Atacadista está com 340 vagas de emprego abertas a terceira loja em Taboão da Serra, que deve ser inaugurada nos próximos meses. As oportunidades são para compor o time da nova unidade que está sendo convertida a partir do antigo hipermercado localizado na Rua João Batista de Oliveira.

Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência. Entre elas, estão: chefe de seção, fiscal de prevenção de perdas, repositor de mercadorias, operador de caixa, fiscal de caixa, auxiliar de manutenção, operador de empilhadeira, auxiliar de cozinha, açougueiro e auxiliar de açougue.

A nova loja do Assaí em Taboão da Serra deve gerar até 50% mais postos de trabalho em relação ao antigo estabelecimento. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui plano de carreira para os seus colaboradores.

Como se candidatar às vagas de emprego no Assaí:

Os interessados nas vagas de emprego abertas na unidade de Taboão da Serra devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaitaboaodaserra.gupy.io/ até o dia 19 de agosto.

Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. A seleção será realizada com etapas presenciais e online.