Encontro de carros antigos volta a Santana de Parnaíba em julho

Os amantes do antigomobilismo poderão matar a saudade do tradicional encontro de carros antigos de Santana de Parnaíba. O evento, que chega à sua 19ª edição, será realizado no dia 10 de julho, a partir das 10h, no Centro Histórico.

Além de uma exposição repleta de carros que marcaram época, o público poderá curtir diversas atrações musicais e adquirir peças para carros antigos no Mercado de Pulgas.

SERVIÇO

19° Encontro de Antigomobilismo em Santana de Parnaíba

Quando: 10 de julho / domingo, a partir das 10h

Onde: Centro Histórico

Entrada gratuita