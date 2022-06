Atletas militares de Osasco participam de Olimpíada do Exército

No próximo dia 9 de julho, atletas militares de Osasco, ao lado de participantes de Campinas, Itu, Pirassununga e São Paulo, vão representar o estado na Olimpíada do Exército – Bicentenário da Independência.

Os jogos, que serão disputados entre os dias 9 e 16 de julho, vão reunir cerca de mil atletas militares de todo o Brasil, que competirão em 13 modalidades: atletismo, karatê, natação, orientação, pentatlo militar, voleibol, judô, hipismo, tiro, futebol de campo, basquetebol, escalada e tiro com arco paralímpico. As modalidades serão disputadas em diversas cidades do Estado de São Paulo.

A solenidade de abertura será no estádio da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas, no dia 9 de julho, às 8h, com a presença de autoridades civis e militares.

De acordo com o Exército, a Olimpíada tem como objetivos fortalecer os laços de amizade e camaradagem entre os militares; incentivar a preparação física, componente indispensável do treinamento do combatente; desenvolver o sentimento de equipe e de espírito de corpo; e promover a prática esportiva.