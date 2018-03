Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco apresenta diretrizes em programa de TV

Nesta quinta-feira, 8, a diretoria da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO), representada pelo presidente Leandro Azeredo Fogaça; o vice-presidente, Paulo Sérgio Bertoni Fiorita; o primeiro secretário, Daniel Calió Sanches; e a segunda secretária Tatiana Priscilla Marin, participou do programa especial Momento Tecnologia, na TV Osasco.

No programa, eles falaram sobre o trabalho desenvolvido pela Associação, bem como as perspectivas da nova gestão. “Estamos iniciando um novo projeto que, além de dar sequência a tudo que a AEAO já fez, busca identificar e atender aos anseios e necessidades dos profissionais que são essenciais para otimização de obras”, explicou Leandro Fogaça.

Com o intuito de expandir o trabalho, os diretores falaram de um dos principais projetos da entidade para este ano: a inauguração da nova sede da AEAO, prevista para maio. As novas instalações terão espaço para a aplicação dos cursos, atendimento, entre outros serviços. O prédio está em fase de conclusão e fica localizado no Km18.

Durante o programa, a diretoria falou ainda sobre mudanças e melhorias que acontecerão nos próximos dias, na comunicação com os associados, banco de profissionais e sobre a maior integração com o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), que deve reabrir a UGI – Unidade de Gestão de Inspetorias – em parceria com a AEAO. “Estamos realizando uma gestão transparente e queremos conduzir da melhor forma para auxiliar o trabalho dos profissionais de arquitetura e engenharia da região”, finalizou Leandro.

A Associação, fundada há 42 anos, oferece atendimento para engenheiros e arquitetos da região e pretende ampliar o leque de benefícios já oferecidos para os associados como a implantação de novos cursos para qualificar profissionais, descontos na caderneta de obra, entre outros.