Até Sabesp tira onda da falta de banhos de participantes do BBB 21

O baixo número de banhos tomados por boa parte dos participantes do BBB 21, em especial Viih Tube, já rendeu memes nas redes sociais e até matéria no Fantástico. E agora até a Sabesp entrou na onda: “banho deve ser consciente, mas nada de ficar sem (viu, Viih Tube?)”, alertou a companhia.

A companhia de saneamento básico do estado usou a polêmica gerada pelos poucos banhos no BBB 21 para orientar: “o banho deve ser consciente, para não desperdiçar água, mas nada de ficar sem (viu, Fiuk? viu, Pokah? viu, Arthur?)”.

A Sabesp dá exemplos de como usar a água de forma consciente na hora do banho ou no banheiro, com exemplos como: se uma pessoa toma banho de 15 minutos, o gasto dela será de 240 litros

(apartamento). Se o banho for de no máximo 5 minutos, mantendo o registro fechado ao se ensaboar, a economia é de 90 litros (casa) e 162 litros (apartamento).

Além disso, na hora de acionar a válvula de descarga, não aperte mais tempo que o necessário. O gasto é de 10 a 14 litros de água em 6 segundos (lembrando que vaso sanitário não é lixeira; evite entupimentos e vazamentos nos canos).

Outros pontos são o momento de escovar os dentes ou fazer a barba. Mantenha a torneira fechada enquanto higieniza os dentes. Com isso, a economia gerada é de 11,5 litros (casa) e 79 litros (apartamento). Já na hora de se barbear, se isso for feito em 5 minutos com a torneira ligada, o gasto é de 12 litros de água. Com a economia sendo aplicada, o consumo cai para 2 a 3 litros de água.

Ao sair do banheiro, não esquecer de verificar se a torneira está bem fechada, pois uma torneira gotejando desperdiça 40 litros/dia. Já com um filete de água correndo, o desperdício é de 130 litros/dia.