Atirador mata dois e deixa três feridos dentro de bar em Itapevi

Dois homens foram executados a tiros e outras três pessoas foram baleadas dentro de um bar no Jardim Gioia, em Itapevi, na noite deste domingo (21).

Dois homens de moto chegaram no comércio, localizado na rua Alfa, por volta das 23h30. Um deles, que estava armado, entrou atirando e fugiu em seguida. O alvo dos criminosos seria um homem de 39 anos, que tentou se esconder, mas foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu, segundo informações do R7.

Outro homem de 31 anos morreu no local. As outras três vítimas baleadas, um homem e duas mulheres, foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral de Itapevi. Segundo a Polícia Militar, uma delas está em estado grave.

Imagens da câmera de segurança do bar registrou o momento em que o atirador, que estava com capacete, entra disparando contra as vítimas. Apavoradas, as pessoas que estavam no local tentaram se esconder dos criminosos. As imagens foram entregues à polícia.

O local do crime foi preservado e passa por perícia. O caso foi registrado no DP de Itapevi como homicídio e tentativa de homicídio.

