Barueri é a cidade mais competitiva do país, mostra estudo

Barueri lidera o ranking das cidades mais competitivas do Brasil pelo segundo ano consecutivo. O ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP), que avalia 411 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, foi divulgado nesta segunda-feira (22).

Em segundo lugar está São Caetano do Sul, seguida por Florianópolis e a capital paulista. No ranking, o desempenho dos municípios é avaliado por 63 indicadores, como acesso à saúde, educação, segurança pública, investimentos e geração de emprego e renda.

Nesta edição, a preocupação com sustentabilidade e governança também foi um dos indicadores para a formação do ranking, contemplando alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.

O prefeito de Barueri, Rubens Furlan (PSDB), celebrou os indicadores. “Estamos felizes em iniciar a semana com esse indicador positivo, especialmente por saber que a lista do Centro de Liderança Pública avalia 411 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes, onde vivem mais da metade da população do país. Essa notícia nos motiva ainda mais a gerar oportunidades e criar programas para nossa gente”, declarou.

Segundo o levantamento, dentre os 100 municípios mais competitivos, 49 são do estado de São Paulo. Na região, além de Barueri, a cidade de Santana de Parnaíba também aparece na lista das cidades mais competitivas do país, ocupando a 7ª colocação.

Apesar de recente, o ranking representa uma ferramenta de avaliação da gestão pública por parte da população, assim como para a construção de mais políticas públicas e atração de investimentos às cidades.

