Ator osasquense está no elenco de “Turma da Mônica: Lições”, que estreia no cinema dia 30

O filme “Turma da Mônica: Lições”, que chega ao cinema no dia 30 de dezembro, tem no elenco o ator de Osasco Marcos Amazonas Bojar, de 18 anos. Dirigida por Daniel Rezende, a produção promete emocionar o público com lições valiosas.

No filme, os protagonistas Mônica (Giulia Benitte), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) fogem da escola sem terem feito a lição de casa. Esta decisão trará consequências para eles, estremecendo a longa amizade das crianças e de suas famílias.

Após esse acontecimento, Mônica, por decisão de seus pais, é transferida para uma nova escola, e experimentará sentimentos de abandono e de solidão. Em sua ausência Cascão e Cebolinha, no início, deixam a saudade de lado para conquistar, cada vez mais, autonomia.

Mas os planos de Cebolinha de se tornar o dono da rua são frustrados por Tonhão, interpretado pelo ator de Osasco Marcos Amazonas Bojar, que, junto com sua turma da rua de baixo, vai tornar a vida dele e de Cascão um verdadeiro pesadelo.

A pré-estreia de “Turma da Mônica: Lições” na capital paulista aconteceu no dia 12. O filme foi produzido pela Biônica Filmes, em parceria com Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento, Paramount Pictures e Globo Filmes. A Paris Filmes e a Downtown Filmes assinam a distribuição.

As filmagens aconteceram em Poços de Caldas, Minas Gerais, no primeiro semestre de 2020. Também estão no elenco nomes como Monica Iozzi, Paulo Vilhena, Fafá Rennó, Luiz Pacini, além das participações especiais de Malu Mader e Isabelle Drummond.

Marcos Bojar

O ator Marcos Amazonas Bojar iniciou carreira aos seis anos de idade. Em seu portfólio aparecem a protagonização em comerciais e peças publicitárias. Ele também participou de trabalhos no SBT, como dramatizações no Programa do Ratinho, e participações especiais nas novelas Carrossel, Chiquititas e Cúmplices de Um Resgate.

No teatro o jovem osasquense, que por anos estudou com a produtora Fátima do Valle, participou dos espetáculos Cadê Você, Ópera do Malandro, Decote, Homens de Papel e Uma Guerra Mais ou Menos Santa, interpretando diferentes papéis, do galã ao antagonista.

Assista ao trailer de Turma da Mônica: Lições