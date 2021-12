Domingo (26) tem show de Chrystian em Barueri

O Parque Municipal Dom José, em Barueri, recebe neste domingo (26) o cantor Chrystian, que se apresentará a partir das 11h. O show é organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, que leva sempre às manhãs de domingo uma atração diferente com o Cultura no Parque.

publicidade

Chrystian é nacionalmente conhecido por fazer dupla com seu irmão Ralf. O show do Cultura no Parque marca o início do projeto solo do artista e o lançamento da canção “Não dá para ficar Assim”, composta na pandemia.

Na sua turnê, tem reunido clássicos sertanejos e músicas inéditas. “Estamos a todo vapor trabalhando muito para apresentar um lindo trabalho ao público. ‘Não dá Pra Ficar Assim’ fala de um cara apaixonado que já sofreu muito por amor e quer mudar a situação. Se preparem”, comenta Chrystian.

publicidade

Entre os hits conhecidos do artista estão “Nova York”, “Chora Peito”, “Cheiro de Shampoo”, entre outros.

Serviço

publicidade

Cultura no Parque – Show de Chrystian em Barueri

Quando: Domingo 26/12, às 11h

PROGRAMA CENTRO-DIA: Barueri oferece oficina de música para pessoas com deficiência