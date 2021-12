Barueri oferece oficina de música para pessoas com deficiência

A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SDPD) de Barueri utiliza a música como recurso de inclusão para as pessoas com deficiência, por meio da Oficina de Música.

A oficina é uma das ações aplicadas no Centro-Dia, programa voltado para pessoa com deficiência adulta no município. O instrutor de música do programa, César Freitas, explica que a iniciativa, também conhecida como “Sarau Musical”, estimula a socialização e ajuda a aperfeiçoar os sentidos sensoriais.

“É uma roda livre de música, onde todos participam cantando, tocando, dançando ou apenas ouvindo, e até mesmo sugerindo a próxima canção a ser executada. O sarau tem como objetivo socializar e conectar as pessoas através da música. Dentro desse ‘fazer musical’, a ação é a parte mais importante do todo. Afinal quando cantamos, dançamos ou escutamos uma música, nós resgatamos nossas memórias, sejam elas afetivas ou motoras. Além da sensibilidade”, conta Cesar.

Na oficina, os atendidos fazem uma roda e tocam instrumentos musicais. Seja por um chocalho feito com material reciclado ou por meio de um pandeiro de brinquedo. “Para uma pessoa que tem dificuldade de fala, por exemplo, o ato de cantar é muito mais fácil do que falar, pois a melodia ajuda a comunicação”, explica a técnica do Centro-Dia, Melina Charlila Oliveira.

Os resultados dessa atividade foram percebidos pela dona de casa, Silvia da Fonseca, mãe de Bruno Henrique Serraia, de 33 anos, que tem paralisia cerebral. “Ele ama vir pra cá, esse tipo de atividade até interferiu na diminuição da dosagem nos medicamentos. Ele fica mais calmo e mais feliz. Antes ele só chorava e gritava muito. Agora, depois que ele passou a participar das oficinas, ele sorri e dá risada. É um trabalho muito bom!”, conta Silvia.

