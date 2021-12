NBA Store chega ao Shopping Tamboré

A NBA Store inaugura nesta terça-feira (21) a sua primeira unidade em Alphaville, Barueri, no Shopping Tamboré. A loja oferece diversos artigos exclusivos para os amantes do basquete, como bola, uniforme dos times, tênis, bonés, etc, de parceiros como Nike, Mitchell & Ness, New Era e Wilson.

“A loja oferece uma experiência única aos fãs de basquete, com ambientes instagramáveis e variedade de produtos. Essa é mais uma loja que trazemos em primeira mão para a região. Mas as novidades não param por aí, nossos consumidores podem esperar ainda mais novidades em 2022, com a expansão do Shopping”, disse Rafael Moral Marques, Superintendente do Shopping Tamboré.

Segundo dados de uma pesquisa divulgada recentemente pela NBA, a liga conta com cerca de 45 milhões de fãs no Brasil, o que transformou o consumidor local no segundo mercado prioritário internacional da marca.

