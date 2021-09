Aulas do curso de Libras em Osasco são retomadas

Após suspensão das atividades devido à pandemia de covid-19, as aulas do curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras) oferecido pela Secretaria de Assistência Social de Osasco são retomadas. A aula inaugural aconteceu no sábado (11), no Centro de Formação Continuada dos Profissionais da Educação.

publicidade

Na cerimônia de retomada das atividades houve uma homenagem ao ex-professor do curso, Sérgio Medina de Oliveira, falecido recentemente. O evento contou ainda com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos). “O professor Medina foi muito especial nesse trabalho para todos nós, para a assistência social da cidade. Estava sempre alegre, disposto a fazer o seu melhor. Vamos trabalhar para continuar sempre melhorando o trabalho de inclusão em Osasco”, disse Rogério Lins.

Na última turma que se formou, em 2019, 554 alunos participaram do curso, que tem quatro meses de duração. São duas turmas por ano. A aulas presenciais acontecem nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e foram retomadas na segunda-feira, (13), seguindo os protocolos de distanciamento em razão da pandemia.

publicidade

Ouvintes que queiram aprender também podem participar do curso, ministrado desde 2010. “A comunicação por LIBRAS é fundamental não apenas para as pessoas com deficiência auditiva, mas a toda a sociedade, porque a pessoa que não ouve está inserida no ambiente familiar e social”, comentou o secretário de Assistência Social, José Carlos Vido.

A cidade de Osasco conta com dois Centros Especializados em Reabilitação (CER): um no Jardim Cipava (Edmundo Campanhã Burjato) e outro na Vila dos Remédios, zona Norte, administrado pela Associação Mantenedora de Mães Especiais (AMME), organização de caráter filantrópico que desenvolve programas voltados ao atendimento de crianças, jovens e adultos com alguma deficiência física ou intelectual.

publicidade

FACILIDADES// Servidores de Osasco têm financiamento imobiliário em condições especiais no Bradesco