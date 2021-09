77% das pessoas têm ou podem desenvolver dermatite devido à incontinência urinária, diz pesquisa

Cada etapa da vida exige diferentes tipos de cuidados em relação à saúde. Com a pele não é diferente: o maior órgão do corpo humano, que tem diversas espessuras e texturas, precisa de cuidados especiais e produtos que atendam essas especificidades.

Na terceira idade, por exemplo, é quando ocorre a redução da espessura da derme, diminuição da elasticidade cutânea e da secreção de sebo pelas glândulas sebáceas. Esses fatores fazem com que a cútis fique mais vulnerável ao aparecimento de lesões, como a dermatite.

Essa lesão na pele, caracterizada por inflamações, também pode estar associada à incontinência urinária, que é a perda involuntária da urina pela uretra, e pode afetar mais do que a área perineal, causando desconforto ao indivíduo e prejudicando a qualidade de vida.

De acordo com a pesquisa encomendada pela Bigfral ao IPEC (Inteligência e Pesquisa e Consultoria), um a cada três brasileiros tem incontinência urinária. Entre os que enfrentam a condição, 77% apresentam lesões de pele na região íntima. O levantamento mostra também que mais da metade das pessoas com dermatite nunca buscou ajuda profissional.

Para ajudar na solução desse problema, que está associado principalmente à terceira idade, a Bigfral desenvolveu a linha “Derma Plus”. A fralda contém um sistema de cuidado com extratos naturais hidratantes que ajudam a prevenir as irritações da pele por até 12 horas, em sua versão noturna, e por até 10 horas, na versão regular. A nova linha Bigfral Derma Plus pode ser encontrada nas lojas físicas e online.

