Biel diz que foi expulso do Terraço Itália e desabafa: “Nunca fui tão humilhado”

O funkeiro MC Biel usou as redes sociais na noite desta segunda-feira (13) para contar um episódio desagradável que vivenciou. Ele levou a namorada, Thays Reis, para um jantar romântico no Terraço Itália, na capital paulista, mas foi convidado a se retirar do estabelecimento.

Nos Stories do Instagram, Biel disse que tirou o blazer porque estava com calor e foi abordado pelo gerente do local, que deu a ele as opções de vestir a peça novamente ou que se retirasse do restaurante. “Tinha mulher de vestido de alça mostrando muito mais pele do que eu. Mas ele [gerente] falou que comigo era diferente. Por quê? Por causa da tatuagem? Por que eu tenho os dois braços fechados? Qual é a diferença?”, questionou o cantor.

“Nunca fui tão humilhado na minha vida”, lamentou o artista, que revelou o sonho de conhecer o Terraço Itália, um dos principais pontos turísticos de São Paulo. “O Gabriel não pode mostrar os braços, sendo que ele entrou de blazer”, defendeu a namorada, Tays. “Vamos embora, vamos comer um BK [Burguer King], que a gente ganha mais”, finalizou.

