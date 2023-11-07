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Aulas retornam nesta quarta-feira em 80% das escolas municipais de Cotia

Por
Redação
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aulas presenciais cotia
Vagner Santos

As aulas em 80% das escolas municipais de Cotia serão retomadas nesta quarta-feira (8), após ficarem suspensas ontem e hoje por conta do apagão que atingiu a região devido o temporal de sexta-feira (3).

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Após a religação da energia elétrica por parte da Enel, as unidades escolares (confira a lista completa abaixo), tiveram o abastecimento de itens para preparo de merenda escolar concluídos e está tudo pronto para receber novamente os alunos.

Nas demais escolas, a Secretaria da Educação de Cotia aguarda a estabilização do serviço de energia elétrica para iniciar a reposição dos alimentos nas escolas e, com isso, programar a retomada das atividades.

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Escolas de Cotia que retomam as aulas na quarta-feira (8/11):

CE ANTONIO MANSUR

CE MARIA MARTINHA DOS SANTOS

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CE BENEDICTA STEFANO ANTUNES DE OLIVEIRA

CE ARAKAN KARDEC

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CE ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA

CE ANTONIO SALGADO OLORES

CE BAIRRO SÃO MIGUEL

CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS

CE DORVALINA MARIA DE JESUS

CE ERNESTO MENDES DA SILVA

CE FELIX ALVES FOLHA

CE GRACILIANA MARIA DA CONCEIÇÃO

CE GRANJA CAROLINA

CE HO DEH KONG

CE JARDIM ARARUAMA

CE JARDIM DAS GRAÇAS

CE JARDIM NOMURA

CE JEFFERSON REIS MONTAVAO

CE JOSE ROBERTO MACENO

CE MAGALI DO NASCIMENTO V ARIAS

CE MARIA JOSÉ DOS SANTOS

CE MARIA TEREZA PASTANA

CE MOISES DIAS CORVELO

CE RITA HERDUVIRGES FORTES

CE VITÓRIA RÉGIA

CE WALMOR C. FERRARETTO

CE YVETH NADER CAVALCANTE

CEUC DIEGO CRISTIAN BAZILIO CAMARGO

EM AGUINALDO SOUZA ESTRELA

EM ALTAIR DO NASCIMENTO

EM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA

EM BAIRRO SÃO MIGUEL

EM BENEDICTA VAZ PEDROSO DE ALBUQUERQUE

EM BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA

EM CAMPININHA

EM C NDIDO PINTO

EM CHÁCARA CANTAGALO

EM CLODOALDO DE JESUS DOMINGUES

EM CRIANÇAS DE COTIA

EM EDITH DOS SANTOS SILVA

EM EDNÉIA DOS SANTOS PIRES

EM EDUARDO BENJAMIN JAFET ENG,

EM FRANCISCA M. DE OLIVEIRA

EM FRANCISCO A. DE AZEVEDO

EM FRANCISCO CAMILO

EM FRANCISCO DE PAULA CARRARO

EM FRANCISCO FERREIRA

EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA

EM GERALDO GONCALVES DOS SANTOS

EM HONORIO DE SYLOS

EM JARDIM DAS GRAÇAS

EM JARDIM DO ENGENHO

EM JARDIM PANORAMA

EM JARDIM ROSALINA

EM JOÃO JAYME J. RICCI AYRES

EM JOAQUIM MORAES VICTOR

EM JOAQUIM PEREIRA DA SILVA

EM JOCINÉIA DE MELO

EM JOSÉ DA COSTA CHAVES

EM JOSÉ GRÓTOLI

EM JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA

EM JOSÉ MENDES DA SILVA

EM JOSÉ ROBERTO BARAÚNA FILHO

EM MAISA APARECIDA RIBEIRO

EM MALVINA DE CASTRO

EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSO

EM MARIA DO CARMO DE ALMEIDA JORNALISTA

EM MIRANTE DA MATA

EM OSNY F. DA SILVEIRA PROF.DR.

EM PAULO ZINGG

EM PORTAL DA PRIMAVERA

EM PROFESSOR JOÃO LUIZ MONTANHEIRO

EM PROFESSORA ANA MARIA PEREIRA

EM PROFESSORA OTÍLIA FREIRE DOS S SHIMADA

EM RECANTO SUAVE

EM RECANTO VISTA ALEGRE

EM ROSA AUGUSTA DE MORAES

EM SAMUEL DA SILVA FILHO

EM SIDRÔNIA NUNES PIRES

EM SILVIO PEDROSO

EM TERESA B.H.C. MAIA

EM TURIGUARA

EM VICENTE MACIEL

EM VITOR GONÇALVES DE SOUSA

APAE

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