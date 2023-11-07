Aulas retornam nesta quarta-feira em 80% das escolas municipais de Cotia

As aulas em 80% das escolas municipais de Cotia serão retomadas nesta quarta-feira (8), após ficarem suspensas ontem e hoje por conta do apagão que atingiu a região devido o temporal de sexta-feira (3).
Após a religação da energia elétrica por parte da Enel, as unidades escolares (confira a lista completa abaixo), tiveram o abastecimento de itens para preparo de merenda escolar concluídos e está tudo pronto para receber novamente os alunos.
Nas demais escolas, a Secretaria da Educação de Cotia aguarda a estabilização do serviço de energia elétrica para iniciar a reposição dos alimentos nas escolas e, com isso, programar a retomada das atividades.
Escolas de Cotia que retomam as aulas na quarta-feira (8/11):
CE ANTONIO MANSUR
CE MARIA MARTINHA DOS SANTOS
CE BENEDICTA STEFANO ANTUNES DE OLIVEIRA
CE ARAKAN KARDEC
CE ANA MARIA DOS SANTOS SOUZA
CE ANTONIO SALGADO OLORES
CE BAIRRO SÃO MIGUEL
CE DANIELLI ALBUQUERQUE MATHIAS
CE DORVALINA MARIA DE JESUS
CE ERNESTO MENDES DA SILVA
CE FELIX ALVES FOLHA
CE GRACILIANA MARIA DA CONCEIÇÃO
CE GRANJA CAROLINA
CE HO DEH KONG
CE JARDIM ARARUAMA
CE JARDIM DAS GRAÇAS
CE JARDIM NOMURA
CE JEFFERSON REIS MONTAVAO
CE JOSE ROBERTO MACENO
CE MAGALI DO NASCIMENTO V ARIAS
CE MARIA JOSÉ DOS SANTOS
CE MARIA TEREZA PASTANA
CE MOISES DIAS CORVELO
CE RITA HERDUVIRGES FORTES
CE VITÓRIA RÉGIA
CE WALMOR C. FERRARETTO
CE YVETH NADER CAVALCANTE
CEUC DIEGO CRISTIAN BAZILIO CAMARGO
EM AGUINALDO SOUZA ESTRELA
EM ALTAIR DO NASCIMENTO
EM ASSIS JOSÉ DE OLIVEIRA
EM BAIRRO SÃO MIGUEL
EM BENEDICTA VAZ PEDROSO DE ALBUQUERQUE
EM BENVINDA DOS SANTOS OLIVEIRA
EM CAMPININHA
EM C NDIDO PINTO
EM CHÁCARA CANTAGALO
EM CLODOALDO DE JESUS DOMINGUES
EM CRIANÇAS DE COTIA
EM EDITH DOS SANTOS SILVA
EM EDNÉIA DOS SANTOS PIRES
EM EDUARDO BENJAMIN JAFET ENG,
EM FRANCISCA M. DE OLIVEIRA
EM FRANCISCO A. DE AZEVEDO
EM FRANCISCO CAMILO
EM FRANCISCO DE PAULA CARRARO
EM FRANCISCO FERREIRA
EM FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA
EM GERALDO GONCALVES DOS SANTOS
EM HONORIO DE SYLOS
EM JARDIM DAS GRAÇAS
EM JARDIM DO ENGENHO
EM JARDIM PANORAMA
EM JARDIM ROSALINA
EM JOÃO JAYME J. RICCI AYRES
EM JOAQUIM MORAES VICTOR
EM JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
EM JOCINÉIA DE MELO
EM JOSÉ DA COSTA CHAVES
EM JOSÉ GRÓTOLI
EM JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA
EM JOSÉ MENDES DA SILVA
EM JOSÉ ROBERTO BARAÚNA FILHO
EM MAISA APARECIDA RIBEIRO
EM MALVINA DE CASTRO
EM MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSO
EM MARIA DO CARMO DE ALMEIDA JORNALISTA
EM MIRANTE DA MATA
EM OSNY F. DA SILVEIRA PROF.DR.
EM PAULO ZINGG
EM PORTAL DA PRIMAVERA
EM PROFESSOR JOÃO LUIZ MONTANHEIRO
EM PROFESSORA ANA MARIA PEREIRA
EM PROFESSORA OTÍLIA FREIRE DOS S SHIMADA
EM RECANTO SUAVE
EM RECANTO VISTA ALEGRE
EM ROSA AUGUSTA DE MORAES
EM SAMUEL DA SILVA FILHO
EM SIDRÔNIA NUNES PIRES
EM SILVIO PEDROSO
EM TERESA B.H.C. MAIA
EM TURIGUARA
EM VICENTE MACIEL
EM VITOR GONÇALVES DE SOUSA
APAE