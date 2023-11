“Coisas materiais a gente reconquista, o importante é que todos estão bem”, diz Bruna Biancardi após ter casa invadida em Cotia

A influenciadora digital Bruna Biancardi, de 29 anos, tranquilizou amigos, familiares e seguidores após sua casa ter sido invadida por criminosos, em Cotia, na manhã desta terça-feira (7). “Graças a Deus, está tudo bem. Coisas materiais a gente reconquista, o importante é que estão todos bem e que os envolvidos estão sendo encontrados”, declarou, nos Stories do Instagram.

Bruna e Mavie, filha da influenciadora com Neymar Jr. não estavam na residência no momento em que três bandidos entraram no condomínio e invadiram a casa. Ela deixou a casa dias antes devido ao apagão que atingiu a região de Cotia após o temporal da última sexta-feira.

Os pais da influenciadora, de 50 e 52 anos, foram dominados e amarrados por criminosos armados, que saquearam relógios, joias e bolsas de grife, e fugiram em seguida. Segundo informações do “Uol”, os bandidos procuravam por Bruna e a filha de Neymar Jr.

Apesar do susto, os pais de Bruna estão bem. “Obrigada, meu Deus, por cuidar de nós. Projeta sempre a minha família de todo mal, amém”, finalizou Biancardi, no texto publicado nos Stories.

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante e outro suspeito de envolvimento no crime já foi identificado pela Polícia Civil de Cotia, que continua com as investigações para prender todos os envolvidos.

