Polícia Civil identifica segundo suspeito de invadir casa de Bruna Biancardi, em Cotia

O segundo suspeito de envolvimento na invasão e assalto à casa da influenciadora Bruna Biancardi, de 29 anos, em um condomínio localizado em Cotia, já foi identificado pela Polícia Civil, na manhã desta terça-feira (7). Pelo menos três homens armados entraram na residência e levaram joias, relógios e bolsas de grife.

Bruna e Mavie, filha da influenciadora com o jogador Neymar Jr. não estavam. Elas deixaram a residência dias antes, logo após o apagão que atingiu Cotia e região por conta do temporal da última sexta-feira (3).

Já os pais da influenciadora, de 50 e 52 anos, estavam em casa e foram surpreendidos pelos bandidos. Eles foram dominados e chegaram a ser amarrados enquanto os criminosos saqueavam itens de valor, segundo informações do “Uol”.

Vizinhos notaram uma movimentação estranha dentro do condomínio e acionaram a GCM. Segundo a corporação afirmou também ao “Uol”, os bandidos procuravam por Bruna e Mavie.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou, em nota ao Visão Oeste, que um homem de 20 anos foi preso em flagrante. O segundo autor também já foi identificado “e as diligências prosseguem para identificar o terceiro, bem como prendê-los”.

O caso foi registrado no 2º DP de Cotia, que prossegue com as investigações.