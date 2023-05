Balcão de serviços da ACEO volta a atender no Osasco Plaza Shopping

O balcão de negócios da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) retomou os serviços no Osasco Plaza Shopping nesta terça-feira (16). O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h.

Reconhecido como um serviço de utilidade pública, o Balcão de Negócios é voltado para empresas e pessoas físicas. Localizado na Praça de Eventos, o balcão oferece serviços como Consultas ao SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), orientações e dicas de como negociar com um credor.

Estratégias de como regularizar as dívidas e recuperação do crédito são outros serviços com os quais os clientes podem contar.

O Osasco Plaza Shopping está localizado na Rua Ten. Avelar Pires de Azevedo, 81, no Centro de Osasco.