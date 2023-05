Servidoras de Osasco ganham almoço especial para comemorar Dia das Mães

A Secretaria de Administração da Prefeitura de Osasco organizou um almoço especial para as servidoras públicas em comemoração ao Dia das Mães. O evento foi realizado no restaurante do servidor, na Vila Campesina, na última sexta-feira (12).

Ao chegar ao restaurante, as servidoras foram recebidas com um botão de rosas e um cartão de felicitações pelo Dia das Mães. Além do cardápio diferenciado, servido a todos, o evento contou ainda com música ao vivo, sorteio de brindes e entrega de mimos para todas as mamães.

O secretário de Administração, Cláudio Monteiro, representou o prefeito Rogério Lins, parabenizou todas as mães e agradeceu a dedicação de todos os servidores.

Após a entrega dos brindes, Monteiro aproveitou para saborear com demais secretários, diretores e servidores os pratos do cardápio especial: arroz, feijão, salada de maionese, salada mista, batata sauté, carne assada, lasanha ao molho bolonhesa e sopa de legumes. De sobremesa teve sagu e bombom de chocolate.