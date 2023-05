Parque aquático em Cotia faz “arraiá de ofertas” com ingressos a partir de R$ 42,25

O parque aquático Thermas da Mata, que fica em Cotia, acaba de lançar a campanha “Arraiá de Ofertas”, com ingressos a partir de R$ 42,25 (confira as condições abaixo).

Durante a ação, os visitantes podem adquirir o ingresso 1=2. Ou seja, na compra de um ingresso para utilizar na sexta-feira, ele ganha outro para utilização no mesmo dia; ou combos de quatro ingressos a partir de R $169,00 para utilização nos meses de maio e junho. Nessa promoção, o ingresso sai a partir de R$ 42,25.

Além disso, há também a possibilidade de optar pelo Passaporte Anual Smart Diversão ou o Passaporte Premier, que tem duração de dois anos. No período promocional, o passaporte Premier para quatro pessoas sai por a partir de R$ 35,90 mensal por pessoa, e pode ser adquirido com até 20% de desconto à vista ou em até 12x sem juros.

Quem adquirir o passaporte durante a campanha ainda tem mais seis meses de bônus extra e 90% de desconto na taxa de adesão. Para adquirir o passaporte, a venda será feita exclusivamente via WhatsApp: (11) 96250-6517, das 9h às 18hs.

A promoção é válida de 15 a 22 de maio e tem lotes limitados. A venda é feita exclusivamente no site: www.thermasdamata.com.br.

Conheça o Thermas da Mata, em Cotia:

O Thermas da Mata é considerado o paraíso de águas quentinhas em Cotia, perto de São Paulo. Com a Praia da Mata, oferece a experiência de praia mais próxima do paulistano, com pé na areia e piscina de ondas com águas a 32 graus.

O parque aquático está situado em uma área de 200 mil metros quadrados cercada de muito verde e natureza e apresenta atrativos para todas as idades.

Em sua estrutura, destacam-se: o Space Music, segundo toboágua musical da América Latina, reunindo música e efeitos visuais à medida em que o visitante desce e faz curvas pelo toboágua; o Hot Island, espaço com piscina de águas quentes, ofurôs e cascata; a Beach Kids, que integra as áreas Kids e Baby (para menores de 5 anos) e conta com escorregadores, balde maluco, e diversos brinquedos; o Cyclone, toboágua com cinco pistas em um percurso de 65 metros; e a tirolesa, uma experiência de tirar o fôlego em um percurso de 400 metros com vista privilegiada das belezas naturais do parque e seus arredores.

Completando os atrativos do Thermas da Mata estão: lago para pedalinho, bosque, cabanas, piscina de água natural e a Praça das Águas, espaço interativo e lúdico para toda a família.

SERVIÇO

Valor dos ingressos na promoção: a partir de R$42,25

Infantil (de 3 a 12 anos): a partir de R$ 39,00

Horário de funcionamento: Parque aberto de sexta a domingo, das 10h às 17h

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia (Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares)