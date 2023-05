Wanderley Cardoso se apresenta em Osasco na sexta-feira (19)

O Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco, será palco para o show do cantor Wanderley Cardoso, nesta sexta-feira (19), às 21h. O artista, um dos ícones da Jovem Guarda, promete emocionar o público com os maiores sucessos de sua carreira.

Wanderley foi apresentador de rádio e televisão e participou do programa “Os adoráveis Trapalhões” na extinta TV Excelsior, ao lado de Renato Aragão, Ted Boy Marino e Ivon Curi.

Durante apresentação em Osasco, o público poderá relembrar canções na voz de Wanderley, que ficou conhecido como “O Bom Rapaz”, pelo sucesso que fez em 1965 com a canção “Preste Atenção”, que está no repertório da apresentação única no Teatro Municipal.

Os ingressos estão à venda com valores entre R$ 45 e R$ 90 mais taxa de serviço e podem ser adquiridos no site www.megabilheteria.com.

SERVIÇO

Wanderley Cardoso no Teatro Municipal Glória Giglio

Quando: 19/05, às 21h /

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1533, Vila Campesina, Osasco/

Ingressos: Mega Bilheteria