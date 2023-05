Petrobras implanta nova política de preços e reduz valor dos combustíveis

publicidade

O conselho executivo da Petrobras deu o seu aval à nova estratégia comercial para estabelecer os preços do diesel e da gasolina, colocando fim à dependência dos valores em relação ao preço de importação equivalente.

De agora em diante, os principais pontos de referência serão o custo alternativo para os clientes, que será tratado como prioridade, e o valor marginal para a Petrobras.



De acordo com a empresa, o custo alternativo para os clientes considera outras opções de abastecimento por parte de fornecedores que oferecem produtos semelhantes ou substitutos. Já o valor marginal para a Petrobras é baseado nos diferentes custos que a empresa enfrenta, como produção, importação e exportação do produto.

Segundo comunicado divulgado pela empresa, as premissas dessa nova política incluem preços competitivos em cada região de venda, a busca de uma participação “ótima” da Petrobras no mercado, otimização dos seus ativos de refino e a obtenção de rentabilidade de forma sustentável.

Como ficam os ajustes



Os ajustes nos preços seguirão sem uma regularidade estabelecida, evitando repassar a volatilidade dos preços internacionais e do câmbio aos consumidores brasileiros.

“A precificação competitiva também assegura um nível de preço que viabiliza os investimentos planejados no Planejamento Estratégico. A Petrobras reafirma o seu compromisso com a criação de valor e com a sustentabilidade financeira a longo prazo, mantendo um equilíbrio entre sua atuação e o mercado, ao mesmo tempo em que proporciona aos seus clientes uma maior previsibilidade por meio do controle de picos repentinos de volatilidade”, afirma o comunicado.

As decisões sobre os preços continuam sendo submetidas ao Grupo Executivo de Mercado e Preço, composto pelo presidente da empresa, Jean Paul Prates, pelo diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados, e pelo diretor Financeiro e de Relacionamento com Investidores.

Queda no preço do diesel, gasolina e gás de cozinha

Outro anúncio feito pela Petrobras hoje (16) foi a redução nos preços dos combustíveis. O diesel será reduzido em R$ 0,44 por litro do preço médio do diesel para as distribuidoras, que passará de R$ 3,46 para R$ 3,02. Já o preço médio da gasolina será reduzido em R$ 0,40 por litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78 – valor pago pelas distribuidoras. A redução no gás de cozinha será 21,3% no preço médio de venda do gás liquefeito de petróleo (GLP).

Isso significa que a partir de amanhã (17), a Petrobras venderá o botijão de 13 quilos de GLP às distribuidoras por um valor, em média, R$ 8,97 inferior ao atual. Se as distribuidoras repassarem a economia integralmente ao consumidor final, o botijão poderá chegar às residências pelo preço médio de R$ 99,87.

Segundo a empresa, o valor cobrado ao consumidor final nos postos é afetado por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.