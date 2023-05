Sebrae Barueri oferece oficinas de capacitação para pessoas físicas e jurídicas

Vão até sexta-feira (19) as inscrições para pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar de oficinas de capacitação promovidas pelo Sebrae Aqui Barueri em parceria com a Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict).

publicidade

As oficinas serão ministradas de forma presencial, no setor amarelo do Ganha Tempo de Barueri, nos dias 23, 24 e 25 de maio, das 9h às 13h.

A oficina do dia 23 (terça-feira) terá como tema “Faça seus clientes se tornarem fãs de sua empresa”. As inscrições devem ser feitas aqui. Neste curso, o participante aprenderá que fidelizar clientes é tão importante quanto conquistar novos clientes.

publicidade

No dia 24 (quarta-feira), a oficina abordará o tema “Faça suas vendas decolarem”. Inscreva-se aqui. Por meio do curso, o participante poderá aprender a vender mais com técnicas mais estruturadas de negócios.

Na última oficina, dia 25 de maio (quinta-feira), a temática é “Faça o preço certo, não perca dinheiro”. Será destinada à pessoa jurídica (MEI e ME). Inscreva-se AQUI. O curso mostrará como descomplicar fórmulas de custos e cálculos para empresários que costumam enfrentar dificuldades por não saberem como calcular corretamente os custos envolvidos em uma venda.