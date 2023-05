Itapevi expande vacinação contra gripe para toda população acima dos 6 meses

Desde segunda-feira (15), toda a população de Itapevi com mais de seis meses pode tomar a vacina contra a gripe.

A ampliação do público segue anuncio do Ministério da Saúde na última sexta-feira (12) visando expandir a cobertura vacinal contra a doença antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar.

A vacinação acontece em todos os 15 postos de saúde, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Unidades de Saúde da Família (USF), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. É preciso levar documento com foto e cartão SUS.

Veja aqui os endereços das unidades de saúde de Itapevi: itapevi.sp.gov.br/unidades-de-saude.