Sâmia Bomfim defende políticas públicas para população LGBTQIA+ em visita a Osasco

A deputada federal Sâmia Bomfim (PSOL-SP) visitou a Câmara Municipal de Osasco na manhã de segunda-feira (15), a convite da vereadora Juliana da Ativoz (PSOL).

Na ocasião, a deputada se reuniu com o coletivo Mães da Resistência e com o vereador Emerson Osasco (Rede), para tratar da destinação de emendas parlamentares para o município e apoio para grupos que defendem as pautas LGBTQIA+.

“É muito importante essa aproximação entre os legislativos Federal e Municipal para tratarmos do desenvolvimento de políticas públicas para pessoas que muitas vezes não são atendidas. Essas pessoas merecem respeito e acesso aos serviços públicos”, comentou Sâmia Bomfim.

Monalisa Carvalho de Godoi, do coletivo Mães da Resistência, apresentou aos parlamentares um projeto da cartilha “Letramento para Mães que Resistem – Uma Cartilha para Mães e Familiares de Pessoas LGBTQIA+”. “Nós precisamos de apoio para a produção da cartilha, que será fundamental para ajudar muitas mães e familiares de pessoas LGBTQIA+”, afirmou Godoi.

O vereador Emerson Osasco considera que a união de forças para efetivar as políticas públicas para esses grupos é fundamental. “Estamos juntos na defesa dessas pautas para que possamos dar visibilidade a todos os que precisam”, declarou o vereador.

Além da visita na Câmara Municipal, Sâmia Bomfim, acompanhada de Juliana da Ativoz, aproveitou para visitar equipamentos públicos para os quais foram destinadas emendas parlamentares. “A Sâmia destinou algumas emendas para Osasco, que foram encaminhadas para a saúde. Essas emendas precisam ser executadas com eficácia e é sempre bom que o parlamentar que a envia acompanhe a destinação da verba. É isso que a Sâmia também está fazendo”, declarou Juliana da Ativoz.