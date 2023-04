Bancários que trabalharam no feriado de Osasco, em 2009, podem ter valores a receber, diz sindicato

Bancários que trabalharam no feriado de Osasco, em 2009, podem ter valores...

Na noite desta segunda-feira (24) o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, informou que funcionários do Citibank que trabalharam no feriado de Osasco, em 2009, podem ter valores a receber referente às horas extras. Segundo a entidade, o pagamento dos proventos foi viabilizado por meio de uma ação judicial em favor dos bancários.

O sindicato promoveu, no dia 17 de abril, uma assembleia virtual para falar sobre o processo coletivo que moveu contra o Banco Citibank S.A, que teve parte comprada pelo Itaú Unibanco S.A. A ação tramitou na 1ª Vara do Trabalho de Osasco.

Quem não participou da assembleia pode procurar a entidade para mais informações. “É importante que bancários e bancárias do Citibank, enquadrados na situação descrita acima, entrem em contato o quanto antes com o sindicato para que seja verificado se possuem ou não valores a receber”, afirma.

Os bancários podem entrar em contato com o sindicato por meio do telefone (11) 3188-5200, WhatsApp (11) 99930-8483, canais que funcionam das 9h às 18h. Também podem optar por comparecer pessoalmente na sede do Sindicato (Rua São Bento, 413, Centro de São Paulo) a partir das 10h.