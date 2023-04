Helipark, em Carapicuíba, sedia evento para mercado de helicópteros

O Helipark, centro de serviços especializados para helicópteros localizado em Carapicuíba, realiza nos dias 10 e 11 de maio a terceira edição do Heli XP, evento criado para atender ao segmento dentro da aviação executiva.

publicidade

Trata-se de uma feira da qual participam várias empresas da indústria do helicóptero com objetivo de reunir a cadeia e permitir novas conexões comerciais, atualização profissional e voos teste para quem quer comprar um helicóptero.

O evento promete ações com marcas de luxo, painéis dirigidos a orientar os visitantes sobre aquisição de aeronaves e um sistema de leilões presencial e online, para que vendedores possam oferecer diretamente sua aeronave para a venda no local, para potenciais compradores e também compra coletiva de equipamentos e até mesmo aeronaves, oferecendo todas as orientações da área.

publicidade

O Helipark fica na Rua Fortunato Grilenzone, 417, Parque Jandaia, Carapicuíba. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas em https://helixp.com.br/#evento.