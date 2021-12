Banda leva músicas de Natal aos corredores do Shopping Tamboré

Já em clima de Natal, o Shopping Tamboré, em Barueri, preparou uma atração especial para o mês de dezembro: a “Parada de Natal”. Iniciativa leva uma banda aos corredores do empreendimento, com músicas natalinas e personagens que interagem com o público.

A atração especial será realizada em todos os sábados que antecedem o Natal, dias 4, 11 e 18 de dezembro, das 13h às 13h40 e das 14h40 às 15h20.

Além da Parada de Natal, os clientes poderão reviver o espírito natalino na decoração instagramável, assinada pela Cecília Dale, e tão esperado reencontro com o “bom velhinho”, que espera pelas famílias na casa do Papai Noel.

Além disso, brinquedos gratuitos vão divertir os pequenos, como carrossel e gira-gira acessível. Para brincar é necessário fazer o agendamento prévio por meio do site https://flugo.com.br/place?u=shoppingtambore#. Para evitar aglomerações, neste mesmo site é possível agendar também a visita ao Papai Noel.

Serviço:

Parada de Natal no Shopping Tamboré

Dias: 4, 11 e 18 de dezembro /

Horário: sábado, das 13h às 13h40 e das 14h40 às 15h20

Visita ao Papai Noel

Horário: segunda à sábado das 13h às 21h e domingos e feriados das 12h às 20h

Agendamento: https://flugo.com.br/place?u=shoppingtambore#

Gratuito