Vagas abertas de ajudante geral, motorista de caminhão, carpinteiro e mais em Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira está com 24 vagas de emprego abertas em diversas áreas. Há oportunidades para ajudante geral, eletricista de manutenção, mecânico de manutenção de ponte rolante e carpinteiro.

Também há vagas para motorista de caminhão, assistente de PCP, analista/auxiliar/suporte de vendas, auxiliar de expedição com curso de operador de empilhadeira, controlador de acesso, auxiliar administrativo, auxiliar de produção, auxiliar operacional, assistente de logística, desenhista projetista, operador de roçadeira e auxiliar de jardinagem.

As oportunidades para o cargo de operador de roçadeira são destinadas a candidatos homens, com experiência de no mínimo um ano, que morem em Jandira e que tenham concluído o ensino fundamental.

Já para o cargo de motorista é necessário ter idade entre 30 e 45 anos, CNH categoria D ou E e ensino fundamental completo. Mais informações sobra as vagas de emprego podem ser obtidas diretamente na Casa do Trabalhador.

Para se candidatar às vagas disponíveis, o candidato deve comparecer, com seu currículo, na Casa do Trabalhador de Jandira (rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

