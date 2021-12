Prefeitura de Itapevi abre processo seletivo para vagas de estágio com bolsa de até R$ 1,3 mil

A Prefeitura de Itapevi abre nesta sexta-feira (3) as inscrições para processo seletivo online, que visa contratar estudantes para preencher mais de 20 vagas de estágio. Os interessados têm até às 12h do dia 20 de dezembro para se inscrever.

Serão oferecidas vagas nas carreiras de Direito (10 vagas), Administração de Empresas (5 vagas); Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Redes de Computadores (2 vagas), Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciência da Computação (1 vaga), Ciências Contábeis, Comunicação Social Jornalismo ou Publicidade e Propaganda (1), Educação Artística – Artes Cênicas (1), Educação Física (Bacharel), Engenharia Civil, Gestão de Recursos Humanos (1).

Das vagas oferecidas para cada curso, 10% serão destinadas às pessoas com deficiência. Além disso, haverá ainda a formação de cadastro reserva. Podem se inscrever, estudantes regularmente matriculados nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas instituições de ensino de nível superior.

O valor da bolsa-auxílio será de R$ 800 para estudantes do 1º ao 4º semestre; R$ 1.000 para alunos do 5º ao 6º semestre e R$ 1.300 para estudantes que estejam cursando a partir do 7º semestre. O valor do auxílio transporte será no valor de R$ 100 por mês. A carga horária do estágio será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais, das 8h às 17h.

Inscrições no processo seletivo da Prefeitura de Itapevi, com vagas de estágio:

O processo seletivo será pelo CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) em parceria com a Secretaria de Administração e Tecnologia de Itapevi. As inscrições e provas online serão recebidas somente via internet, pelo site www.ciee.org.br.

No site, o candidato deverá clicar no acesso para “Estudantes”, localizar na lista de “Processos Seletivos” o logotipo da Prefeitura de Itapevi. O candidato deverá informar dados pessoais e escolares válidos.

Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova online. Ele só poderá acessar a prova com o login e senha cadastrada durante a inscrição. Ao logar no sistema de acesso a prova, o candidato receberá via SMS ou e-mail o código de confirmação para liberação do acesso à prova virtual.

A prova será composta de 10 questões de múltipla escolha (5 questões de língua portuguesa, 3 de conhecimento geral e duas de matemática), com 4 alternativas cada uma, sendo apenas uma correta.

Mais informações sobre o processo seletivo da Prefeitura de Itapevi estão disponíveis na página 107 da Edição nº 970 do Diário Oficial.

