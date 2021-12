Ex-marido da namorada de Eduardo Costa diz que cantor a impede de ver os filhos: “ciúmes”

Eduardo Polastreli, ex-marido da empresária Mariana Polastreli, namorada do cantor Eduardo Costa, acusa o sertanejo de impedir a namorada de visitar os filhos. Ao Leo Dias, do “Metrópoles”, ele relatou que Mariana não visita as crianças há quase dois meses.

“Meus filhos perguntam pra ela quando vem, ela não sabe dizer. Não tem data, nem previsão. E é por ciúmes dele mesmo”, disse o ex-marido da influenciadora digital. “Ele tá privando a namorada de ver os filhos. Já são dois meses que ela não vem ver os filhos mais velhos”, continuou.

Segundo Eduardo Polastreli, a ex-mulher não vai a Vila Velha, no Espírito Santo, desde o início de outubro. Eles foram casados por 15 anos e tiveram três filhos, de 14 anos, 9 anos e o mais novo tem 1 ano e está com a mãe. “Ela não está cumprindo o processo de guarda e visitação. Ela teria que trazer o menino de 15 em 15 dias pra minha visitação e não está cumprindo”, acusa o pai das crianças.

As acusações do ex-marido de Mariana veio dias após Eduardo Costa publicar no Instagram a primeira foto com a namorada. “De vez em quando eu e Mariana Polastreli vamos vir aqui ver vocês. Né amor”, disse o sertanejo, que revelou estar se policiando com as publicações nas redes sociais.

“Fiquei em casa cuidando dos filhos e amolando meu chifre”

Antes de assumir o relacionamento com o artista, Mariana também foi acusada por Eduardo Polastreli de trocar a família pelo cantor sertanejo. “A história na cidade é que ela fugiu com Eduardo Costa, e eu fiquei em casa cuidando dos filhos e amolando meu chifre”, desabafou o engenheiro ao Leo Dias, em julho.

Na época, a empresária negou as acusações. Também ao Leo Dias, Eduardo Costa declarou que Mariana já estava separara quando os dois começaram um affair. “Não tem nada disso, ela já estava separada do cara tem três meses”, afirmou o cantor.

