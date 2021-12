Pessoas vacinadas com Janssen em Itapevi já podem receber dose de reforço

A Prefeitura de Itapevi começou a aplicar a segunda dose da vacina contra a covid-19 nas pessoas que tomaram a dose única da Janssen. O reforço na proteção contra a doença será feito com a vacina da Pfizer.

publicidade

Para os imunizados com a dose única, o tempo mínimo para tomar a 2ª dose deve ser de 2 meses (61 dias) entre uma aplicação e a outra. Para os imunossuprimidos e pessoas com deficiência vacinados com a dose única, a aplicação da dose de reforço tem intervalo de 28 dias.

As vacinas estão sendo aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com distribuição de senhas até as 15h, nos três postos fixos de Itapevi: Comunidade Kolping Cristo Rei, Ginásio de Esportes e no Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto.

publicidade

A partir desta quarta-feira (1°), o esquema Drive-Thru passa a funcionar exclusivamente na Kolping Cristo Rei.

Terceira Dose

Todas as pessoas acima de 18 anos que tomaram a segunda dose da vacina, há mais de cinco meses, devem voltar aos polos de vacinação para receber a dose de reforço, também chamada de terceira dose.

publicidade

Menores de 18 anos deverão estar, obrigatoriamente, acompanhados de pais ou responsáveis no momento da vacinação. Adolescentes com comorbidades, deficientes, gestantes e puérperas deverão apresentar laudo médico.

Locais de vacinação em Itapevi:

Comunidade Kolping Cristo Rei – Rua Brasília Abreu Alves, 33 – Nova Itapevi;

Ginásio de Esportes – Avenida Rubens Caramez, 1000A – Vila Aurora;

Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto – Rua Bambina Amirabile Chaluppe, 492, Amador Bueno.

AINDA DÁ TEMPO// Com milhares de vagas em Osasco, Barueri e região, Etecs e Fatecs prorrogam inscrições