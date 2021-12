Com milhares de vagas em Osasco, Barueri e região, Etecs e Fatecs prorrogam inscrições

As inscrições para o vestibulinho do primeiro semestre 2022 da Escola Técnica (Etec) e vestibular da Faculdade de Tecnologia (Fatec) foram prorrogadas até às 15h de segunda-feira (6) e quarta-feira (8), respectivamente.

Em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, as Etecs oferecem, juntas, mais de 2.800 vagas em diversos cursos gratuitos. Já as Fatecs oferecem, juntas, mais de 1.500 vagas.

Assim como nos semestres anteriores, a seleção para cursos técnicos e integrados se dará por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

Inscrições na Etec e Fatec

Os interessados nos cursos da Etec podem fazer a inscrição até às 15h da segunda-feira (6), exclusivamente no site www.vestibulinhoetec.com.br. O valor da taxa é de R$ 19.

Já para quem quiser participar do processo seletivo da Fatec, o interessado deve se inscrever até às 15h de quarta-feira (8), no site www.vestibularfatec.com.br, com taxa de R$ 39.

