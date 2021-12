Horóscopo do Dia 02/12: confira as previsões para o seu signo hoje, quinta-feira

Horóscopo do Dia 02/12: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quinta-feira.

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Amor: Descobrir o amor nunca é fácil, mas nestes dias ele pode cruzar seu caminho sem avisar, abra seu coração para ele. Vai ter que encontrar um ligeiro equilíbrio entre o que terá pela…

Dinheiro & Trabalho: No trabalho fique longe de pessoas tóxicas, assim não entrará em discussões inúteis e problemas. Por sua vez, você é tão apaixonado pelo que faz que dá tudo de si, e isso é bom, mas…Continue lendo o horóscopo do dia signo Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Amor: Se estiver percebendo que existem alguns ingredientes diferentes que fazem com que se sinta flutuando, então deve abraçá-los por completo. Dê esse passo em busca desse relacionamento…

Dinheiro & Trabalho: Você tem a oportunidade de continuar trabalhando naquilo que o apaixona, mas por enquanto não dará o passo de que precisa. Na hora certa perceberá. Está vendo como sua vida…Continue lendo o horóscopo do dia signo Capricórnio

Horóscopo do Dia: AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Amor: Às vezes, começar um novo relacionamento não é tão fácil. Agora imagine o que você pode conseguir estando com alguém que tem os mesmos gostos e objetivos. Poderá crescer cada…

Dinheiro & Trabalho: Você tornou o que era impossível em algo possível no nível de trabalho. Agora não pare, estabeleça um curso para uma série de princípios básicos que vieram para ficar e que lhe darão a…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Amor: A sua grandeza está sempre presente em um universo de harmonia cada vez maior. A efetivação de um relacionamento por meio de um amor verdadeiro que veio para ficar será clara…

Dinheiro & Trabalho: O trabalho o acompanhará de forma positiva durante este dia, assim não será difícil alcançar as metas que precisa e espera. Concentre todos os seus esforços no que é mais pesado. Com isso…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Amor: Está em um bom momento para refletir sobre a sua forma de se aproximar da pessoa que lhe interessa. Se você quer ter sucesso, precisa mudar sua estratégia. Não seja desgastante…

Dinheiro & Trabalho: Há momentos que são fundamentais no trabalho e que talvez você não os entenda totalmente. Quando a sua nova realidade começar a ser administrada de outra forma, tudo mudará, aposte…Continue lendo o horóscopo de hoje signo Áries

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Amor: No campo sentimental, não perca a oportunidade de fazer algo ousado. Se você tem alguém em mente, mas não se atreveu a falar ou se aproximar, tenha coragem e convide essa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Com seu trabalho você sempre consegue o que deseja e tem o dom de saber quais passos dar para alcançar os objetivos. No entanto, tende a definir metas de longo prazo que às vezes parecem… Continue lendo o signo Touro

GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Amor: O amor não vai esperar mais, se você sente-se atraído por alguém, comece a fazer coisas para chamar a atenção dele. Não abra mão da possibilidade que terá no amor. É muito provável…

Dinheiro & Trabalho: Neste momento, você vai se deparar com algo diferente no trabalho, como se pudesse realmente encontrar um ligeiro equilíbrio entre o que é bom e o que não lhe serve. Seus sonhos são… Continue lendo o signo Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Amor: Você está vendo como o seu coração bate forte diante de alguém que sabe perfeitamente que pode mudar sua vida para sempre. O universo acabará sendo aquele que o orientará…

Dinheiro & Trabalho: Embora às vezes você tenha momentos de desânimo, seja por não ter dinheiro suficiente para adquirir algo ou por não correr tudo como gostaria no trabalho. Sabe que está no caminho certo… Continue lendo o signo Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Amor: As palavras dizem muito sobre o estado da relação que tem com essa pessoa e talvez seja o culpado por você estar realmente preparado para enfrentar algo novo. É hora de dar esse…

Dinheiro & Trabalho: Evite pensar muito no futuro e concentre-se no presente. Tudo no seu devido tempo. Você não pode controlar o que vai acontecer, apenas antecipar, mas para isso é preciso amarrar tudo no… Continue lendo o signo Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Amor: Seja fiel aos seus princípios, assim será capaz de criar aquele relacionamento que tanto sonha. Um lugar onde os sentimentos são amplificados. Imagine tudo que você poderia conseguir…

Dinheiro & Trabalho: Possivelmente você está cansado de uma situação em seu campo profissional e sente que vai explodir. Mas não se preocupe, logo as águas vão se acalmar, o importante é que você… Continue lendo o signo Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Amor: Os momentos de grande esperança vieram para ficar nos assuntos do coração e talvez o façam pensar em grandes conquistas inesperadas. Aproveite para aproximar-se mais dessa pessoa…

Dinheiro & Trabalho: Mesmo que lhe custe um pouco, talvez tenha chegado a hora de tomar a difícil decisão de trabalhar em segundo plano. Às vezes, para atingir um objetivo profissional, você tem que se afastar e…Continue lendo o horóscopo do dia signo Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Amor: Já diz o ditado, querer é poder, e no amor também é assim. É hora de começar a apostar e de acreditar firmemente nele como fonte de alegria e boas vibrações. Se você realmente…

Dinheiro & Trabalho: Pode ser que esteja chateado porque sente que um de seus objetivos está travado e é invadido por uma espécie de sensação incômoda que o deixa muito inquieto. Apenas relaxe e continue…Continue lendo o horóscopo do dia signo Escorpião

