Criminosos têm roubado objetos de túmulos no cemitério do Bela Vista, em Osasco. De acordo com o vereador Ralfi Silva (Republicanos) “munícipes tem relatado alto nível de furto nos túmulos de familiares, além dos fios da cozinha dos funcionários e objetos pessoais nas sepulturas”.

O parlamentar apresentou, na sexta-feira (10), indicação na Câmara de Osasco pedindo às forças de segurança aumento de rondas policiais no cemitério Bela Vista.