Bar e igreja são lacrados por barulho em Osasco

A Secretaria de Segurança e Controle Urbano de Osasco lacrou um bar e uma igreja nos últimos dias devido a poluição sonora e perturbação do sossego público.

Na última edição da Imprensa Oficial do Município (Iomo) foram publicadas as determinações de que sejam lacrados o bar Taça Cheia, na rua Açucena, no Km 18, e da Igreja Comunidade Apostólica Makadeshi, na rua Elza Fagundes Moraes, no Jardim Roberto.

Pela determinação, os estabelecimentos em Osasco ficarão lacrados até que comprovem a adoção de medidas para acabar com a poluição sonora.

