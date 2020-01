Onix é o carro mais vendido do Brasil pelo quinto ano seguido

A Chevrolet fechou 2019 como a marca líder de vendas no Brasil. Foram 475,6 mil unidades emplacadas no período – alta de 9,5% em relação ao ano anterior, acima até do que o crescimento do próprio setor. O grande destaque foi o Onix, que bateu recorde anual de vendas. O hatch, que foi completamente atualizado, acumulou de janeiro a dezembro 241,2 mil unidades vendidas – acréscimo de 14,6% ante o ano anterior, que havia sido o seu melhor até então.

O volume histórico garantiu ao modelo o título de carro preferido do consumidor local pelo quinto ano consecutivo.

Em dezembro, a recém-lançada versão sedã do Onix alcançou a vice-liderança no ranking pela primeira vez, em mais uma dobradinha para a marca da gravata dourada. Somados, o Onix Plus e o antecessor Prisma emplacaram no ano mais de 100 mil unidades, muito próximo do volume registrado pelo segundo e pelo terceiro modelo mais vendido do mercado.

“O Novo Onix e o Novo Onix Plus redefiniram o conceito de carro, com itens de segurança, performance e tecnologias de veículos de segmentos superiores. O consumidor mostrou-se muito receptivo, principalmente aos conteúdos inéditos, como o Wi-Fi, que inaugura a era da conectividade nível 4. Assim, o hatch e o sedã mostram que têm potencial para permanecerem no pódio dos mais vendidos”, diz Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

O ano de 2020 também promete ser movimentado para a Chevrolet, que prepara sete lançamentos. Boa parcela destas novidades vai estar concentrada no segmento de SUVs, o que mais cresce no país.