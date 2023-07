Barueri abrirá agendamento de castração gratuita de pets no dia 3

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema) de Barueri abre na próxima quinta-feira (3) o agendamento de castração gratuita de cães e gatos.

As vagas são limitadas a 250, divididas em 80 para caninos fêmeas, 60 para caninos machos, 60 para felinos fêmeas e 50 para felinos machos.

O agendamento será realizado exclusivamente on-line e por meio do Portal Pet, a partir das 8h, e permanecerá aberto até o término das vagas.

Para o agendamento, é imprescindível que o animal tenha o Registro Geral Animal (RGA), ao qual o CPF e um endereço de e-mail válido do tutor deverão estar atrelados.

Para ser castrado o cão ou o gato deve ter entre 7 meses e 7 anos de idade e estar saudável.

No dia do procedimento, é obrigatória a impressão da ficha, a ciência e a execução dos procedimentos pré-cirúrgicos informados nesse documento, bem como a assinatura e a entrega da Autorização de Procedimento Cirúrgico no dia da castração. O animal deve estar acompanhado de um maior de 18 anos com capacidade de contê-lo e que tenha todas as informações sobre o histórico de saúde do pet.