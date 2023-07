Fora do Osasco, Key Alves pretende voltar às quadras no próximo ano, diz jornal

Fora do Osasco, Key Alves pretende voltar às quadras no próximo ano,...

Um mês após anunciar a saída do Osasco São Cristóvão Saúde para se dedicar ao entretenimento, a líbero e ex-BBB Key Alves já tem previsão de retorno às quadras. De acordo com o portal “O Tempo”, a atleta pretende voltar a jogar profissionalmente em um projeto fora do Brasil em 2024.

publicidade

A previsão do retorno no ano que vem se deve à agenda abarrotada de compromissos firmados com patrocinadores que Key pretende cumprir até lá, ainda segundo o portal.

Além disso, a ex-BBB de 23 anos também espera operar o joelho esquerdo, que foi lesionado em outubro do ano passado, quando ainda jogava pelo Osasco em uma partida contra o Pinheiros.

publicidade

Quando comunicou a saída do Osasco Vôlei, a líbero não descartou um dia voltar ao clube osasquense. “Tenho certeza que em breve estarei de volta às quadras […]. Quem sabe um dia o bom filho à sua casa torna”, escreveu na ocasião.