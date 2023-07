O CEU das Artes 1º de Maio, em Osasco, apresenta neste domingo (30), a partir das 15h, o evento “1001 Noites no CEU”.

A atividade é gratuita e vai proporcionar aos participantes uma tarde árabe, com apresentações de dança do ventre, folclore árabe e fusão com as danças brasileiras, entre outros.

O CEU das Artes 1º de Maio fica na Rua Nelson Mandela, s/nº, Jardim 1º de Maio.

