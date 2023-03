Barueri comemora aniversário com show de Thiaguinho

A cidade de Barueri, que comemora 74 anos dia 26 de março, vai oferecer à população em homenagem ao seu aniversário um show com Thiaguinho.

O pagodeiro traz para Barueri o show “Meu Nome é Thiago André – 20 anos”, em comemoração a suas duas décadas de carreira.

O repertório do novo show é baseado nos dois últimos projetos do cantor: “Infinito”, de 2021, com composições inéditas e os maiores sucessos da carreira de Thiago; e o disco “Meu Nome É Thiago André”, disponibilizado em agosto deste ano, que traz músicas de artistas que fizeram parte da formação musical do cantor e lhe são referência.

A apresentação começa às 20h no palco que será montado em frente ao Ginásio José Correa (Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1000). A entrada é gratuita.