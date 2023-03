Praça das Artes tem programação especial para comemorar o aniversário de Barueri

A Secretaria de Cultura de Barueri preparou uma programação especial para a Praça das Artes em comemoração ao aniversário da cidade, que completará 74 anos em 26 de março.

“No aniversário de Barueri escolhemos fazer uma programação especial no nosso novo espaço, a Praça das Artes, e pensamos em algo plural, para todos os públicos e com as mais diversas artes no “cardápio”, explica Jean Gaspar, Secretário de Cultura e Turismo de Barueri.

Veja a agenda completa:

Dança

Apresentações São Paulo Companhia de Dança

Dias 11 e 12, sábado (às 20h) e domingo (às 18h)

Gratuito. Ingressos em Bilheteria Express e retirada de ingressos na bilheteria 1 hora antes do show

Apresentação ESTREIA São Paulo Cia de Dança

Dia 17, sexta-feira, às 20h

Gratuito. Ingressos em Bilheteria Express e retirada de ingressos na bilheteria 1 hora antes do show

Teatro

Gaslight, uma Relação Tóxica

Dias 18 e 19, sábado (às 20h) e domingo (às 18h)

Ingressos a partir de R$40,00 à 100,00 + Taxa de Serviço em Bilheteria Express.

Classificação indicativa: 12 anos

Grandes Pequeninos em O Mundo é Grande e Pequenino

Dia 25, sábado (às 16h), e 26, domingo (às 10h)

Gratuito. Ingressos em Bilheteria Express e retirada de ingressos na bilheteria 1 hora antes do show

Reciclown Circus

Dia 27, segunda-feira (às 15h)

Gratuito. Retirada de ingressos na bilheteria 1 hora antes do espetáculo

A Professora

Dia 30, quinta-feira, às 20h

Gratuito. Retirada de ingressos na bilheteria 1 hora antes do espetáculo

Classificação indicativa: 14 anos

Intervenção artística

Intervenções Artísticas na Praça das Artes — Aniversário da Cidade

Dia 25, sábado, das 9h às 21 h

Show

O Teatro Mágico Trupe Completa – Luzente

Dia 26, domingo (às 18h)

Gratuito. Ingressos em Bilheteria Express e retirada de ingressos na bilheteria 1 hora antes do show

Oficina

Oficinas MIS: Direção cinematográfica – Proposta e decupagem

Dia 29, quarta-feira, das 18h às 22h

Serviço

Praça das Artes fica na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, no Jardim dos Camargos, 225 – Jardim dos Camargos, Barueri.

Horário de funcionamento dos cursos e oficinas: Segunda a sexta – 08h às 17h.

Horário de funcionamento para as apresentações artísticas: verifique a programação no Guia Cultural de Barueri.