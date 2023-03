SuperShopping Osasco promove campanha de doação de sangue

Nos dias 9 e 10 de março, o SuperShopping Osasco (Av. dos Autonomistas, 1.828, Vila Yara) promove uma campanha de doação de sangue. Será das 10h às 15h, mediante agendamento. A campanha é em prol do Hemocentro São Lucas.

Quem quiser participar e ajudar as salvar vidas pode clicar no link inscrições para doação de sangue e agendar o melhor horário.

A ação é realizada pela ong Amor Se Doa.

Doação em Carapicuíba

Também no dia 10, das 9h às 15h, a Amor Se Doa estará relizando campanha de doação de sangue na faculdade Estácio de Sá em Carapicuíba (Avenida Francisco Pignatari, 630, Vila Gustavo Correia). O link para agendar é o mesmo acima. Essa campanha será em prol do H. Hemo.

No dia 11, também em Carapicuíba, será a vez da campanha na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Silvanya (Rua Jacob Csipak, 130). Os horários disponíveis para agendamento vão das 9h às 15h. A coleta também será em prol do H.Hemo.